Malatya-Kayseri kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Malatya- Kayseri kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Darende ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, Malatya-Kayseri kara yolunun Ulupınar ve Çayırdüzü mevkilerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yolda çekici ve ağır tonajlı araçların geçişine kısıtlama getirildi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolun diğer araçlar için kontrollü şekilde açık tutulduğu bildirildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda mahsur kaldığı, ekiplerin bu araçları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.