Malatya Kale'de tır ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Malatya Kale'de tır ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Kale ilçesinde Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde tır ile traktör çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan traktör sürücüsü ve traktördeki bir kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde H.Ö. idaresindeki 06 SAJ 82 plakalı tır ile S.Y'nin kullandığı i 44 AIH 326 plakalı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan traktör sürücüsü ve traktördeki M.S, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA