Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerekmektedir.

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına görülecek.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.