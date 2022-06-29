Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu Malatya’nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bugün saat 22: 04'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15,05 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karapınar mahallesi, büyüklüğünü 4.4 ve derinliğini 6,5 kilometre olarak bildirdi. ANKA / Güncel Hekimhan Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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