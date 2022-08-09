Malatya haberleri | Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Edinilen Malatya gelişmesine göre MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 59 uyuşturucu hap, 91 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel