Malatya haberleri | Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Edinilen Malatya gelişmesine göre MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 59 uyuşturucu hap, 91 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haberleri | Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.