Malatya haberleri! Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Malatya haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Adem Kaya (48) yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı tır ile İsmail Hakkı Yavuz 23 AAR 338 idaresindeki otomobil, Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Her iki araçta da yangın çıkan kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan anne Seyhan, çocukları Efe ve Elif Yavuz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan Malatya- Kayseri kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Ayhan İşcen İsmail Hakkı Yavuz Darende Malatya Güncel Haberler

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