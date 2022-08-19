Malatya haberleri: Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı Güncel Haberler Malatya gelişmesine göre Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Aydın Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler

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