Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığını belirledi. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin soruşturması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir Aydın Doğanşehir Jandarma Malatya Güncel Haberler

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