Malatya haberleri! Kale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
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Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
G.S. idaresindeki 23 HP 518 plakalı otomobil Malatya-Elazığ kara yolu Düztarla mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki bariyerlere çarptı.
Otomobilde maddi hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel