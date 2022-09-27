Malatya haberleri! Kale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı Güncel Haberler Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Malatya'nın Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. G.S. idaresindeki 23 HP 518 plakalı otomobil Malatya-Elazığ kara yolu Düztarla mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki bariyerlere çarptı. Otomobilde maddi hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Timur Malatya Güncel Haberler

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