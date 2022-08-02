Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi - Haberler

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Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

Gelen Malatya haberine göre Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında yolculardan K.İ'nin valizinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili şüpheli hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Malatya Güncel Haberler

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