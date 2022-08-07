Malatya haberi... Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı - Haberler

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Malatya haberi... Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

Malatya haberi... Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

Malatya haberi... Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan B.E. idaresindeki yük treni, Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mehmet Kal'ın (70) kullandığı eşek arabasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kal'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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