Malatya haberi! Malatya'da çıkan yangında 90 dönüm arazi zarar gördü Malatya haber: Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında 90 dönüm tarım arazisi ve kayısı bahçesinde zarar oluştu. Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında 90 dönüm tarım arazisi ve kayısı bahçesinde zarar oluştu. Tepebaşı Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir süre sonra tarım arazisi ve bahçelere sıçrayan yangını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 90 dönümlük tarım arazisi ve kayısı ağacının bulunduğu bahçe zarar gördü. Öte yandan dumandan etkilenen ve yere düşerek yaralanan 2 itfaiyeci ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Tepebaşı Malatya Güncel Haberler

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