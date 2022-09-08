Malatya haber! Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Malatya gündem haberi... Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Vaizpınar Kavşağında D.A. idaresindeki 44 AAR 453 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 80 ADB 237 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada yaralana sürücü D.A. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel