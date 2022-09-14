Malatya haber: Malatya'da dikenli tellere takılan köpeği itfaiye kurtardı Güncel Haberler Gelen Malatya haberlerine göre Malatya'da bir bahçedeki dikenli tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Malatya'da bir bahçedeki dikenli tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki bir bahçeye girmeye çalışan sahipsiz köpek, dikenli tellere takıldı. Köpeği gören bir vatandaşın ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla köpeğin vücuduna takılan telleri kesti. Dikenli telden kurtarılan köpek, bir süre yerde hareketsiz durmasının ardından ayağa kalkarak bahçeden uzaklaştı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Yeşilyurt Malatya İtfaiye Güncel Haberler

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