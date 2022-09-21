Malatya haber! Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Güncel Haberler
Malatya gündem haberi | Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı
MALATYA - Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Malatya'da bir süredir etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağışla birlikte art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Akşam karanlığını aydınlatan şimşekler, kartpostallık görüntüler oluştururken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olacağı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel