Malatya haber! Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı Güncel Haberler Malatya gündem haberi | Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Malatya'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı MALATYA - Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Malatya'da bir süredir etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Yağışla birlikte art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Akşam karanlığını aydınlatan şimşekler, kartpostallık görüntüler oluştururken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olacağı bildirildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Malatya Güncel Haberler

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