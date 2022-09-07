Malatya gündem: Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Malatya haberine göre Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. A.K. (51) idaresindeki 44 PF 121 plakalı kamyon ile C.K. (65) yönetimindeki 44 T 0897 plakalı taksi, Malatya-Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (4) ve R.A. (65) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.K. ile R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya gündem: Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.