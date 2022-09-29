Malatya gündem haberleri: Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Malatya Valisi Şahin'e ziyaret Güncel Haberler Malatya haberler: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Coşkun, Vali Şahin ile makamında bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Şahin, Vali Coşkun'a teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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