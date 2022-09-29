Malatya gündem haberleri: Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Malatya Valisi Şahin'e ziyaret
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Malatya haberler: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Coşkun, Vali Şahin ile makamında bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Şahin, Vali Coşkun'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel