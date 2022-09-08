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Malatya gündem haberleri: Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi

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Malatya gündem haberleri: Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Günpınar Kanyonu'nu gezdi

Gelen Malatya haberine göre Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Darende'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Darende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke'nin ev sahipliği yaptığı, Fırat Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan 15 kişilik kafilesi, Günpınar Şelalesi ve Kanyonu'nu gezdi.

Gönüllüler, zorlu Günpınar Kanyonu'nda dere ve şelaleleri geçerek kamp kurup keyifli vakit geçirdi.

Gönüllülere liderlik eden Melih Çibik, "Genç gönüllülerle Darende'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için bugün buradayız. İlimizin farklı ilçelerinin güzelliklerini görme hem de kültürlerini tanıma imkanı buluyoruz. Bu faaliyetlerle kardeşlikler de pekişiyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu etkinliklerimiz devam edecek. Darende saklı kalmış doğası ile harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke de gönüllü gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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