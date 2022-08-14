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Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi

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Malatya'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Malatya'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar kontrol ediliyor.

Kale ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, bagaj kısmında, yolculardan Y.A.ya ait çantada 7 paket halinde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Malatya Güncel Haberler

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