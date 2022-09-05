Malatya gündem haberi... Malatya'da bulunan yaralı martı tedavi altına alındı
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Malatya habere göre Malatya'da bulunan yaralı martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Malatya'da bulunan yaralı martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Battalgazi ilçesinde yaralı martı buldu.
Yaralı martı tedavisinin yapılması ve tekrar doğal hayata bırakılması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel