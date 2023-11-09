Malatya ER TV'nin Teknik Alt Yapısı Saldırıya Uğradı

Malatya'da uydu üzerinden yayın yapan ER TV'nin teknik alt yapısını besleyen kablolar, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. TV kanalı 12 saat yayın veremezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

6 Şubat depremlerinde binası ağır hasar alan ve prefabrik bir yapıda yeniden yayın hayatına başlayan Malatya ER TV'nin teknik alt yapı kabloları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kesildi. Kabloların kesilmesinin ardından yaklaşık 12 saat televizyonda yayın verilemezken, olayın ardından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından bir araya gelen ER TV personeli yapılan saldırıyı kınayarak, olayın failleri ile arkasındakiler ortaya çıkana kadar sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

ERTV adına basın açıklamasını okuyan Hülya Kaya, televizyon olarak 9 Kasım Perşembe gece yarısından bir saldırıya maruz kaldıklarını ifade ederek, "Yayınımızın yerelden ulusala, Malatya'dan dünyaya ulaşmasını sağlayan teknik alt yapı kabloları kesilmiştir. Televizyonumuzdan gece 3'ten şu saatlere kadar yaklaşık 12 saattir yayın verilememektedir. Tahrip edilen alt yapının Telekom ve Televizyonumuz ekiplerinin özverili çalışmasıyla en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Kaya açıklamasının devamında, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki kesilen halkın özgür sesi, ER TV'nin kabloları değil, milyonlarca Malatyalının sesidir. 6 Şubat depremlerinden bu yana zorlu şartlar altında vatandaşların ve şehrin sorunlarını objektif bir yayıncılık anlayışıyla ekranlara getiren, her koşulda devletinin ve milletin yanında yer alan yayın politikası ile ER TV'ye yapılan bu alçak saldırı en hafif tabirle halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Yaşanan bu çirkin hadise emniyet başta olmak üzere ilgili makamlara aktarılmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın failleri, arkasındaki kirli menfaat çeteleri ve baronlar ortaya çıkana kadar sürecin yine sizler adına yakından takipçisi olacağımızı belirtiyor, gece yarısından bu saate kadar destek mesajlarıyla yanımızda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA