Malatya Doğanşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü

Malatya Doğanşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Mahallesi mevkisinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali İhsan Şahin (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 44 ABN 398 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA