Haberler

Malatya Doğanşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Doğanşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Mahallesi mevkisinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali İhsan Şahin (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 44 ABN 398 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
26 gündür aranıyordu! Ayşegül Yaşar'ın ölümünde kan donduran detay

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu!
İstanbul'da fuhuş operasyonu! Şüpheliler tek tek yakalandı

Masaj salonlarına fuhuş baskını! Çok sayıda kadın böyle yakalandı

Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!