Malatya Doğanşehir'de İlköğretim Haftası Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda törenle kutlandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler ve folklor oyunları sundu.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "İlköğretim Haftası vesilesiyle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı, öğretmenlerimize de görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum." dedi.

Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA