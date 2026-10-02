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Malatya Doğanşehir'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A. (51) yönetimindeki 44 MA 3134 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiSinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.Y. idaresindeki 31 AFN 812 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.A, H.A, Z.M. ve M.N.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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