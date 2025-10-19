Haberler

Malatya Doğanşehir'de Evde Yangın Çıktı

Doğanşehir ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Erkenek Mahallesi'ndeki S.D'ye ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

