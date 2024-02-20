Malatya Darende'deki Sanayi Sitesinde Yangın: 7 İş Yerinde Hasar Oluştu

Malatya'nın Darende ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinde hasar oluştu.

Balaban Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, sitedeki diğer dükkanlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 iş yeri zarar gördü.