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Malatya Darende'de karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, 70 yaşındaki yaya öldü

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Malatya Darende'de karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, 70 yaşındaki yaya öldü
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Malatya Darende'de Balaban Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaya, 38 AFH 932 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Balaban Mahallesi'nde yolcu otobüsünden inen Fadime Durmuş'a (70), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AFH 932 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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