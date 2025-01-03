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Malatya'dan Suriye'ye 2 Tır Un Yardımı

Malatya'dan Suriye'ye 2 Tır Un Yardımı
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Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un, Suriye'ye doğru yola çıktı. İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Malatyalıların, mazlum coğrafyalara destek verdiğini vurguladı.

Malatya'da bir hayırseverin bağışladığı 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, un üreten hayırsever iş insanının fabrikasının bahçesinde yaptığı açıklamada, yaptıkları "Sizi bekliyorlar" çağrısına Malatyalıların destek verdiğini, Suriye için toplanan 7 tır insani yardım malzemesinin peyderpey gönderileceğini söyledi.

Malatya'nın depremi yaşamasına rağmen mazlum coğrafyalara destek olduğuna işaret eden Derin, şöyle konuştu:

"Malatya mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzattı, teşekkür ediyorum. Doğu Türkistan, Somali, Sudan ve Gazze, uzun süredir sıkıntıların yaşandığı bölgeler, sıkıntı yaşayan son insan problemini giderene kadar yardım çalışmalarımız devam edecek. Bugün bir un fabrikasının bağışladığı 2 tır un Suriye'ye doğru yola çıkacak, mazlum kardeşlerimize ekmek olsun, can olsun düşüncesiyle gönderilecek."

27 ton un gönderildi

Hayırsever iş insanı Mustafa Baştürk ise Suriye'nin yıllardır İslam aleminin kanayan yaralarından biri olduğunu dile getirerek, "Bizim un fabrikamız depremde ağır hasar aldı, değirmen usulü çalışmaya başladık. Elimizden gelen buydu, yardımcı olmaya çalıştık. Biz Gazze'ye de göndermek istiyorduk orada şu an için imkan yok. İmkan olursa Gazze'ye de insani yardım göndermeye hazırız. 27 tonluk 2 tır insani yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2 tır un Suriye'ye gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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