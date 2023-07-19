Malatya'dan kutsal topraklara giden hacılar dönüşe başladı

Haziran ayında hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Malatya'dan kutsal topraklara giden 373 hacı adayın 194'ü kente dönüş yaptı. Malatya havalimanında İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından karşılanan ilk kafile, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaşırken, geriye kalan 179 hacının ise önümüzdeki günlerde kente dönüş yapacağı bildirildi.