Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Malatya'daki yangın kontrol altına alındı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkiinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede akşam saatlerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların şehir merkezinden göründüğü yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.