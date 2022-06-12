Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K. tabancayla, Ç.K ile M.E. ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili F.U. gözaltına alındı, diğer şüpheli F.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. AA / Volkan Kaşik - Güncel Malatya Güncel Haberler

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