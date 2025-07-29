Malatya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi ile Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlara karadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesiyle, havadan ise askeri helikopterle müdahale edildi.

Bayırköy Mahallesi'nde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesine Tepehan Mahallesi'nde de saat 15.17'de orman yangınının başladığı belirtildi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde kriz merkezi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, olaya müdahale için ilgili tüm kurum ve kuruluşların hızla harekete geçirildiği kaydedildi.

Yangın ihbarının akabinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde müdahale ekibi oluşturulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Yangına müdahale çalışmalarında toplam 27 araç ve 4 helikopterin görev yaptığı ifade edilerek, 97 personelle yapılan müdahalede yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın bölgelerinde Türk Kızılay tarafından su ve gıda desteği sağlandığı kaydedildi.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pütürge Tepehan ve (Doğanyol) Bayırköy'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen fedakar kamu personeline ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.