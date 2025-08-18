Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Yalınca mevkisinde çıkan orman yangını, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı, Tunceli Hava Grup Komutanlığı ve Kahramanmaraş Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 19 araç ile 58 personel ile birlikte sivil vatandaşların müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerin 8 saatlik çalışması ile yangın kısmet kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
