Malatya'daki depremde hasar gören çeşme restore edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ev ve işyerlerinin yanı sıra bir çok tarihi yapı ile birlikte bazı mezarlık ve hayratlar da depremde etkilendi. İlçede 12 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Vahap Alagöz hayrına yaptırılan çeşme depremlerde hasar görmüştü. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından restore edilen çeşme yeniden hizmete sunuldu.