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Malatya'daki Deprem TOKİ Konutları Sayesinde Az Hasarla Atlatıldı

Malatya'daki Deprem TOKİ Konutları Sayesinde Az Hasarla Atlatıldı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla az hasarlı geçti. Depremzede vatandaşlar için yapılan 439 konut ve diğer yapıların hasar görmediği belirtildi.

MALATYA'da, dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesi, sarsıntıyı az hasarlı atlattı. Bunun en büyük nedeninin TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar olduğu belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde depremzede vatandaşlar için 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri yapıldı. Dün meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Kale ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından inşa edilen konutlarda hasar oluşmadı. Dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde ilçede inşa edilen konut ve iş yerlerinin yanı sıra 16 derslikli okulun da zarar görmediği belirtildi.

Öte yandan ilçede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına başlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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