Malatya'daki Deprem Adıyaman'da Hissedildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da hissedildi. Deprem, AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi
ADIYAMAN - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü ile birlikte Adıyaman'da da hissedildi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa süre sonra geri döndü.