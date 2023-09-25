Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 6 Kilo Esrar ve 354 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yazıhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Durucasu Mahallesi'nde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar ile 354 kök kenevir ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA