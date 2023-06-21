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Malatya'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı

Malatya'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da bir binanın üçüncü katından düşen kişi ağır yaralandı.

Malatya'da bir binanın üçüncü katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katından eşya taşınması esnasında T.A. (33) yüksekten düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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