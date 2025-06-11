Malatya'da Yük Treni Pikaba Çarptı, Yaralanan Yok

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı, kazada yaralanan olmadı.

Dilek Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 44 AFS 439 plakalı pikaba, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pikabın kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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