Malatya'da otomobilinin çarptığı yaya öldü

MALATYA'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Somuncubaba Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Ö.'nün kullandığı 44 AHZ 713 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazaya ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

