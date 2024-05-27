Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 408 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yolculardan E.K'nın üzerinde ve valizinde 12 kilo 408 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.