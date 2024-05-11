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Malatya'da yolcu minibüsü devrildi, 1'i ağır 12 kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde T.N. (33) idaresindeki yolcu minibüsü devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

T.N. (33) idaresindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 12 kişi yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören N.K'nin (40) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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