Malatya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı

Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 25-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Alkol satışı yapan 109 işletmeyi denetleyen ekipler, 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği belirtildi.