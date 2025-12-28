Malatya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı
Malatya'da polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 25-27 Aralık tarihleri arasında düzenlediği denetimlerde 109 alkol satış işletmesini kontrol etti ve 114 kişi üzerinde GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 25-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim gerçekleştirildi.
Alkol satışı yapan 109 işletmeyi denetleyen ekipler, 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel