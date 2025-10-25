Haberler

Malatya'da Yeni Cami Temeli Atıldı

Malatya'da Yeni Cami Temeli Atıldı
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde yeni bir caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende camilerin birlik ve beraberliğin simgesi olduğu vurgulandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'ne yapılacak caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mahallede düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sucu, yaptığı konuşmada, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Sucu, Sürgü Mahallesi Camisi'nin kısa sürede tamamlanmasını ve mahalledeki birlikteliği daha da güçlendirmesini diledi.

Doğanşehir İlçe Müftüsü Kerem Karış da katılımcılara teşekkür etti.

Akçadağ İlçe Müftüsü Muhammet Ulaş tarafından yapılan duanın ardından caminin temeli atıldı.

Doğanşehir Yeni Sürgü Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılacak caminin temel atma törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Arguvan İlçe Müftüsü Sayim Konuksever ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
