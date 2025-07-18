Malatya'da Yayaya Araç Çarpması: 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Ahmet Önel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önel'i hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

F.K. idaresindeki 34 KRC 43 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Önel'e (83) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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