Malatya'da otomobilinin çarptığı yaya öldü

Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Somuncubaba Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Ö.'nün kullandığı 44 AHZ 713 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazaya ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
Haberler.com
500

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk devasa teklif
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Site otoparkındaki vahşetin ardından böyle kaçmışlar