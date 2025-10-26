Malatya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı yaya Gaffar Karaman hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Karaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Gaffar Karaman'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel