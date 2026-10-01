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Malatya'da yasak dönüş sonrası çarpışan otomobillerden biri alev aldı, 4 kişi yaralandı

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Malatya-Sivas kara yolu Tohma köprüsü mevkiinde yasak yerden karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 46 LY 436 plakalı otomobil, Malatya- Sivas kara yolu Tohma köprüsü mevkiinde dönüş yapılması yasak olan yerden karşı şeride geçerek V.A. yönetimindeki 06 LET 16 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.A, V.A, S.A. ve A.D.A, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası alev alan 46 LY 436 plakalı otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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