Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan çadır yangınında ısınan tüp bomba gibi patladı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Malatya'da yangın sonrası meydana gelen patlama paniğe neden oldu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan çadır yangınında ısınan tüp bomba gibi patladı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde bulunan bir bahçe içerisindeki çadırda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında çadırda bulunan piknik tüpü bomba gibi patlarken, alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.