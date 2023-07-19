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Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Hekimhan Malatya Güncel Haberler

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